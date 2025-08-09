Başkan Aydoğmuş, yatırımcılar için önemli fırsatların kapıda olduğunu vurguladı.

Aydoğmuş, 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında yatırımcılara 240 milyon liraya kadar nakdi destek sağlanacağını, vergi, sigorta ve yatırım yeri tahsisi gibi teşviklerin de programda yer aldığını belirtti.

Yozgat’ın paketlenmiş hazır gıda üretim tesisi, bakliyat ürünlerinden katma değerli hazır gıda üretimi, tarım ve bahçecilik makineleri imalatı ile entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi gibi sektörlere öncelik verildiğini ifade eden Aydoğmuş, mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerine yönelik SoGreen Hızlandırıcı Hibe Destek Programı ile projelere 2 milyon liraya kadar hibe imkanı sunulduğunu söyledi.

Aydoğmuş, “Yatırım fırsatları her zaman ayağımıza gelmez, bu fırsatı kaçırmayın” diyerek yatırımcıları ve işletmeleri ORAN Kalkınma Ajansı’na başvurarak desteklerden yararlanmaya çağırdı. Ajans çalışanlarına sıcak ilgi ve destekleri için teşekkür etti.