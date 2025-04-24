Akdağmadeni Gücüspor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, U15 Ligi 5. hafta karşılaşmaları kapsamında Akdağmadeni Şehir Stadı’nda oynanan Akdağmadeni Gücü Spor-Sarıkaya Belediye Spor mücadelesi sonrasında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, oynanan maçın centilmence ve mücadele dolu bir karşılaşma olduğunu belirten Aydoğmuş, "Akdağmadeni Gücü Spor U15 takımımız, bugün sahada ter döktü. Karşılaşmadan galip ayrılan Sarıkaya Belediye Spor U15 takımını bu değerli başarılarından dolayı gönülden tebrik ediyoruz. Sahada centilmence ve mücadele dolu bir oyun vardı" ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, takımının gösterdiği duruşla gurur duyduklarını belirterek, "Oyuncularımızın göstermiş olduğu azim, mücadele ve saha içi duruşlarıyla büyük bir gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki bu yol uzun ve emek isteyen bir yol. Gençlerimizle birlikte daha nice güzel başarılara adım adım ilerleyeceğimize yürekten inanıyoruz" dedi.

Açıklamanın sonunda Aydoğmuş, "Takımımıza ve emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm sporcularımıza başarılarla dolu bir sezon dileriz" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu açıklama, bölgedeki spor faaliyetlerine verilen önemin ve gençlerin moral-motivasyonuna yönelik desteğin güçlü bir ifadesi olarak dikkat çekti.