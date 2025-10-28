Aydoğmuş mesajında, Cumhuriyet’in Türk milletinin iradesini devletin temeline koyduğu, bağımsızlık uğruna verilen onurlu mücadelenin bir sonucu olduğunu belirtti.

Aydoğmuş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu eşsiz miras, bizlere yalnızca geçmişimizi değil, geleceğimizi de aydınlatan bir yol göstermiştir. Cumhuriyet, insan onurunu yücelten, eşit yurttaşlık bilincini toplumun temeline yerleştiren bir anlayışın eseridir” diye konuştu.

Aydoğmuş, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda bir millet olma bilincinin en güçlü ifadesi olduğunu ifade etti.

Aydoğmuş, “Cumhuriyet, ırk, dil, mezhep veya düşünce farkı gözetmeden her vatandaşın eşit ve onurlu şekilde yaşamasını sağlayan ortak paydadır. Bu ortak değer, demokrasinin, adaletin ve kardeşliğin üzerine inşa edilmiştir. Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmak, onu korumak ve daha ileri taşımaktır” dedi.

Aydoğmuş, Cumhuriyet’in 102. yılının yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda geleceğe dair bir sorumluluk olduğunu belirterek mesajını şöyle tamamladı: “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, geçmişin fedakârlıklarıyla yoğrulmuş bu mirası daha adil, daha özgür ve daha demokratik bir Türkiye hedefiyle güçlendirmeliyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasına emek veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”