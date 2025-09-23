Gazze’de çocukların katledildiği bir dönemde böyle bir adımın atılmasını yanlış bulduklarını ifade eden Aydoğmuş, “Milletimiz ekonomik zorluklarla boğuşurken, ABD mallarına kolaylık sağlanması kabul edilemez” dedi.

Aydoğmuş, iktidarın çifte standartlı davrandığını savunarak, “Kendi milletine akaryakıttan gıdaya kadar ağır vergiler yükleyen, yılın ortasında harçları ve damga vergilerini fahiş oranlarda artıran iktidar, söz konusu ABD malları olunca kolaylık sağlıyor. Bu adaletsizliktir” ifadelerini kullandı.

Vergi politikasının Türkiye’yi küresel güçlerin çatışmasında taraf haline getirdiğini belirten Aydoğmuş, “Çin’den gelen araçlara ek vergi koyup ABD ürünlerinin önünü açmak, Türkiye’yi ABD–Çin ticaret savaşında Trump’ın yanında saf tutar hale getiriyor. Bu, bağımsız ekonomik politikalarla bağdaşmaz” diye konuştu.

Plansız ve koordinesiz kararların bedelini milletin ödediğini söyleyen Aydoğmuş, “Milletimiz ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, devletimiz uluslararası arenada itibar kaybediyor. Öncelik ABD’nin değil, Türk halkının ve Türk üreticisinin olmalıdır” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.