Adıgözel, zarar gören çiftçilere destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Yozgat ve Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tarımsal üretimde ciddi zararlar meydana geldiğini ifade eden Adıgözel, “Soğuk hava sonrası zirai don birçok üreticiyi etkiledi. Devletin, üreticinin yaralarını sarmak adına gerekli adımları atması gerekiyor” dedi.

Tarımsal üretimde maliyet artışlarının çiftçiyi zorladığını dile getiren Adıgözel, mazot, gübre, ilaç ve işçilik giderlerinin üreticinin belini büktüğünü, üzerine bir de ürünlerin düşük fiyatlarla alıcı bulmasının çiftçiyi çaresiz bıraktığını söyledi.

“Üretici, bir kilo çeri domatesin maliyetinin 25-30 lira olduğunu ifade ederken, tüccar bu ürünü 15 liraya alıyor.

Marketlerde ise fiyat 80 liraya kadar çıkıyor. Bu durum, üretici açısından ciddi bir adaletsizliktir” ifadelerini kullanan Adıgözel, çiftçilerin bu şartlarda üretimi sürdürmekte zorlandığını belirtti.

“ÇİFTÇİ KREDİ BATAĞINDA”

Çiftçilerin borç yükünün her geçen gün arttığına dikkat çeken Adıgözel, "Çiftçilerin takibe düşen borç miktarı sadece iki ayda yüzde 37 oranında arttı. Bir ay içinde yaklaşık 3 bin tarla, icralık olduğu için satışa çıkarıldı. Tarımsal desteklerin büyük şirketlere yönelmesi, küçük üreticiyi borçlanmadan üretim yapamaz hale getirdi" şeklinde konuştu.

Tarım sektöründeki sorunların ekonomiye doğrudan yansıdığını vurgulayan Adıgözel, şu değerlendirmede bulundu: “2024 Aralık ayında çiftçinin bankalara olan borcu 868 milyar lira iken, 2025 Ocak ayında bu rakam 899 milyar liraya, şubat ayında ise 935 milyar liraya yükseldi. Bu borçlar artık döndürülebilir olmaktan çıktı. Bu durum acil müdahale gerektiriyor.”

“TARIM ÖLDÜ, MİRASI GIDA ENFLASYONU”

Adıgözel, son yıllarda izlenen tarım politikalarının küçük üreticileri sistem dışına ittiğini belirterek, “Tarım sektöründe yaşanan kapitalistleşme süreci ve borçlanma, küçük çiftçilerin tasfiyesine yol açtı. Gıda enflasyonu, bu yanlış politikaların doğal sonucudur” dedi.

Tarımda ithalata dayalı politikalara da eleştirilerde bulunan Adıgözel, “Piyasayı önceleyen tarım politikaları, yerli üreticiyi tasfiye ediyor. Hükümet ithalatla durumu idare etmeye çalışıyor ama bu sürdürülebilir değil. Yakında dolar bulmakta da zorlanırsak ne olacak?” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı süresince fiyat artışı yapılmayacağına dair açıklamalara rağmen et ürünlerinde ciddi fiyat artışları yaşandığını belirten Adıgözel, “Vatandaş yumurta, et ve temel gıda ürünleri için uzun kuyruklarda bekliyor. Bu tablo kabul edilemez” dedi.

“DEĞİŞİM ZAMANI YAKLAŞIYOR”

Açıklamasının sonunda siyasi mesaj da veren Adıgözel, “Yaşanabilir ve büyük bir Türkiye için Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak kararlılıkla çalışıyoruz. Çünkü biz farklıyız” ifadelerine yer verdi.