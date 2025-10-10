Genel merkezde gerçekleşen ziyarette, Başkan Akgül ve beraberindekiler, Genel Başkan Yıldırım’a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret kapsamında, Ülkü Ocakları Genel Sekreteri İlhan Durak ile Genel Başkan Yardımcıları Ali Çelik, Hüseyin Berke Özdemir, Mert Kerim Ejder, Muhammet Sait Ürgen ve Umur Güzerin de ziyaret edildi.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları; milli, ahlaki ve manevi değerlerle yoğrulmuş bir gençliğin inşasında, ülkesine sevdalı, davasına inançlı kadroların yuvası olmaya devam edecektir” İfadelerini kullandı.