Adıgözel, yaptığı yazılı açıklamada, iktidar ve yetkili sendika arasındaki görüşmelerin göstermelik bir müzakere sürecinden öteye geçemediğini savundu.

Adıgözel, “Memur ve emekli milyonlarca vatandaşın temel beklentileri karşılıksız bırakılmıştır. Enflasyonun çok altında kalan artış teklifleri ve gerçek bir pazarlık zemininin olmaması, sürecin meşruiyetini tartışmalı hale getirmiştir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine atıfta bulunan Adıgözel, “Gerçeklikten uzak rakamlar üzerinden yapılan hesaplamalar, çalışanların alım gücünü artırmak bir yana, onları daha da yoksullaştırmaktadır. Bugün bir memur maaşı kiraya, temel gıda harcamalarına ve enerji faturalarına yetmez hale gelmiştir. Emekliler ise insanca yaşamaktan uzak bir hayat sürmeye mahkûm edilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Adıgözel, yetkili sendikanın iktidarla uyumlu tavrını eleştirerek, toplu sözleşme masasında çalışanların haklarını savunmakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Açıklamasında, daha adil bir toplu sözleşme sistemi için önerilerini de paylaşan Adıgözel, şunları kaydetti: “TÜİK dışında bağımsız enflasyon verilerinin dikkate alınması, tüm sendikaların toplu sözleşme masasında temsil hakkının tanınması, hakem heyetinin hükümet kontrolünden çıkarılması ve zorunlu hakem kurulu kararlarının kaldırılması, enflasyon farkı dışında reel gelir artışı sağlayacak refah payının zorunlu hale getirilmesi.”

Adıgözel, “Bu haliyle yapılan toplu sözleşme, adı ‘toplu’ olan ama gerçekte tek taraflı dayatmalarla şekillenen bir süreçtir. Memurlar da emekliler de bu tablonun faturasını her geçen gün daha ağır ödemektedir. Muhalefet olarak, çalışanların haklarının gerçekten savunulduğu, adil, şeffaf ve katılımcı bir toplu sözleşme sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.