Adıgözel, yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat’ta sanayi, turizm ve tarım alanlarında kalıcı yatırımların yapılmadığını belirterek, “Yozgat küçülüyor. Sanayi ve turizmde olduğu gibi tarımsal üretim de alarm veriyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Adıgözel, çiftçilerin girdi maliyetlerinin sürekli yükseldiğini ancak ürün fiyatlarının enflasyonun gerisinde kaldığını söyledi.

“Bu, tarıma ve üreticiye sahip çıkmayan politikaların açık sonucudur. Yozgat’ta tarımsal zafiyetler büyüyor, köylümüz toprağını ekemez hale geliyor. İktidar destek vermek yerine üreticiyi kaderine terk ediyor. Bu gidişle ne tarlada bereket kalır, ne sofrada ekmek!” diye konuştu.

Adıgözel, Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının artmaya başladığını, dar gelirli vatandaşların eve götüreceği ekmeğin hesabını yaptığını ifade etti.

“AKP hükümetinin kısa vadeli çıkar hesapları ve yetersiz politikaları, tarımsal üretimde yaşanan büyük zafiyetleri daha da derinleştirdi. Gübre fiyatlarındaki fahiş artışlar, sulama problemleri, ithalata dayalı politikalar ve düşük alım fiyatları çiftçimizi iflasa sürüklüyor.”

Yozgat ve Türkiye’de gıda güvenliğinin büyük tehdit altında olduğunu belirten Adıgözel, hükümetin sağlıklı ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek yerine günü kurtarmaya yönelik yanlış hamleler yaptığını söyledi.

Adıgözel, “Tarımı ithalatla değil, üreticiyi güçlendirerek çözebiliriz. Yozgat’ta tarımda yeniden toparlanma için acil ve köklü reformlar şarttır” dedi.

Adıgözel açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu ülkenin çiftçisi üretmek istiyor, milletin köylüsü toprağından vazgeçmek istemiyor. Ancak mevcut iktidarın politikaları üreticiyi çaresiz bırakıyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, üretenin, alın terinin ve Anadolu’nun sesi olacağız. Tarımı bitiren değil, yaşatan; köylüyü unutan değil yanında olan bir anlayışla bu millete yeniden bolluk ve bereket getireceğiz.”

Adıgözel, Milli Görüş’ün Türkiye’nin kendi insani ve ekonomik gücüyle kalkınabileceğini savunduğunu belirterek, “Öz değerlerimizi koruyarak ve tarihimizin verdiği güçle daha hızlı adımlarla ilerleyeceğiz.” dedi.