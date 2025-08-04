Kabayel, TÜİK tarafından temmuz ayı enflasyonunun yüzde 2,06, yıllık enflasyonun ise yüzde 33,52 olarak açıklandığını hatırlatarak, “Henüz yılın ikinci yarısının ilk ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 5’lik zam, enflasyonun gölgesinde kalmış; verilen zammın neredeyse yarısı buharlaşmıştır. Önümüzde beş aylık bir süreç daha varken yaşanacak fiyat artışları, kamu görevlilerinin bütçesini daha da sarsacaktır” dedi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği bu günlerde açıklanan enflasyon oranının, kamu çalışanlarının taleplerinin ne kadar haklı ve makul olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Kabayel, maaş artışlarının TÜİK’in geçmiş enflasyon rakamlarına göre değil, öngörülen hayat pahalılığı, geçim şartları ve gerçek enflasyona göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kabayel, “Yüzde 5’lik artışla geçim mücadelesi veren kamu çalışanları; ev kirasını, mutfak giderlerini, eğitim ve sağlık harcamalarını karşılayamaz hale gelmiştir. İş yükünün arttığı, kiraların ve gıda harcamalarının yükseldiği bu dönemde, alın terinin karşılığını alamayan memurlar her geçen gün yoksullaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu Sen olarak taleplerinin net olduğunu dile getiren Kabayel, toplu sözleşme masasında ek zam yapılması, maaş artışlarında refah payı uygulamasına geçilmesi, enflasyon farkının aylık yansıtılması ve gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Kabayel, “Adil bir ücret, güçlü bir devletin ve sürdürülebilir bir kamu hizmetinin temelidir. Türkiye Kamu Sen, her platformda memurlarımızın hakkını sonuna kadar savunmaya kararlıdır” dedi.