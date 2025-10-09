Aydoğmuş, yaptığı açıklamada, “Bu durum yalnızca milletvekillerimize değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine, onuruna ve itibarına yapılmış açık bir saygısızlıktır” diyerek hükümeti somut adım atmaya çağırdı.

Gelecek Partisi’nin, milletvekillerinin ve gönüllülerin güvenliği için TBMM’de Genel Görüşme yapılmasını teklif ettiğini hatırlatan Aydoğmuş, teklifin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini belirtti.

Aydoğmuş, üç milletvekilinin uluslararası sularda hukuksuz biçimde tutuklanmasının diplomatik ve insani bir skandal olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin derhal diplomatik girişimlerde bulunması gerektiğini vurguladı.

Aydoğmuş, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Milletvekillerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliği Türkiye Cumhuriyeti’nin namusudur. Devlet, temsilcilerine ve vatandaşlarına sahip çıkmalıdır. Gazze için yapılan genel görüşme teklifine ‘hayır’ diyenler, bugün yaşanan tablo karşısında tarih ve vicdan önünde sorumludur. Ama biz susmayacağız; milletimizin iradesine, onuruna ve temsilcilerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Tutuklanan milletvekilleri şunlar: “Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca.”