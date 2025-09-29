Çayıralan Belediye Başkanlığı, 800 kW gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapımı için ihale düzenleyecek.

İhale EKAP Üzerinden Yapılacak

Çayıralan ilçesinde kurulması planlanan 800 kW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali için yapım ihalesi açık usulde gerçekleştirilecek. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre yapılacak ihale kapsamında teklifler yalnızca EKAP üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek.

İhale Tarihi ve Yeri

Çayıralan Belediye Başkanlığı tarafından duyurulan ilana göre, ihale 20 Ekim 2025 saat 14.30’da Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak. İhaleye ait dokümanlar EKAP üzerinden görüntülenebilecek ve indirilebilecek.

İhalenin Konusu ve Süresi

İhale, Çayıralan Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan 620 ada, 17 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 1 adet 800 kW Güneş Enerjisi Santrali yapımını kapsıyor. Yer tesliminden itibaren 90 takvim günü içinde tamamlanacak projeye, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10 gün içinde başlanacak.

Katılım Şartları

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Teklifler anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek ve teklif bedelinin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat yatırılması gerekecek.

Mesleki yeterlilik için son 15 yıl içinde benzer iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şart koşuldu. Elektrik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri, benzer işe denk sayılacak meslek grupları arasında yer aldı.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

Elektronik eksiltme yapılmayacak.

Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.

Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 gün olacak.