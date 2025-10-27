İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Yozgat'taki belirledikleri ailelere yönelik kışlık gıda dağıtımı gerçekleştiren İHH, vatandaşların yanında oldu.

Hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan patates çuvalları önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

İHH Yozgat Başkanı Fatih İzci, hayırseverlerin emanetlerinin en doğru ve güvenilir şekilde yerlerine ulaştırılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini ifade eden İzci, destek olan tüm hayır sahiplerine teşekkürlerini iletti.