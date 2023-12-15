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Meteoroloji uzmanı Murat Şahin, Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına alacak olan soğuk havalarla ilgili önemli tarihleri açıkladı. Şahin, özellikle Yozgat, Çorum, Çankırı ve Kastamonu illerine dikkat çekerek, gelecek günlerde beklenen hava olaylarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Şahin'in paylaştığı bilgilere göre, Pazar ve Pazartesi günleri Çorum ve Yozgat illerinde kar yağışı bekleniyor. Ancak, uzmanın vurguladığı gibi, asıl tehlike bu yağışların ardından gelecek olan kuvvetli soğuk etkisi olacak.

Meteoroloji uzmanının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çorum ve Yozgat illerinde Pazar ve Pazartesi günleri kar yağışı bekleniyor. Ancak, bu yağışların ardından kuvvetli soğuk hava etkisini gösterecek, dikkatli olun" ifadelerine yer verdi.

Bölgesel olarak yapılan bu önemli uyarı, vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını ve hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak adına önem taşıyor. Şahin'in verdiği tarih ve uyarıları takip etmek, halkın güvenliğini sağlamak adına büyük önem arz ediyor.