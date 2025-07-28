Yozgat Valiliği, Bakanlar Kurulu kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ek kararlar aldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında 28 Temmuz 2025 tarihinde toplanan "Yozgat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu", 26 Mayıs 2025 tarihli 2025/1 ve 24 Temmuz 2025 tarihli 2025/Ek-1 kararlarına ek olarak 2025/Ek-2 nolu kararları kabul etti.

Komisyon tarafından alınan kararlara göre, Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı, Oluközü Tabiat Parkı ve Kadıpınarı Tabiat Parkı ile diğer ormanlık alanlarda 27 Temmuz – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi kapsamında her türlü ateş yakmak yasaklandı.

Ayrıca, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda ana yol ve tesislerin alanları hariç tüm bölgelere girişler yasaklandı.

Alınan iki maddelik ek kararların uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi.