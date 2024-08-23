Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu’nda yapım çalışmaları tamamlanarak istasyon bugün günü vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yozgat-Kırıkkale YHT Hattı'nın önemli bir parçası olan Yerköy Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda yapım çalışmaları sona geldi.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, çalışmalarda sona gelinen ve bugün açılışı yapılacak olan Yerköy YHT Garı hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Arslan açıklamasında, “Ankara-Sivas YHT Hattı’nın önemli bileşeni olan ve Yozgat ile Kırıkkale arasında bulunan Yerköy YHT İstasyonumuz 23 Ağustos Cuma (Yarın) günü hizmete başlıyor. Yerköy Belediyesi olarak YHT ile seyahat eden yolcularımıza sürekli olarak sağlayacağımız servis hizmeti ilk bir hafta boyunca ücretsiz olacaktır. Servis hareket yeri İstasyon meydanı, servis hareket saatleri 08.30, 12.30, 19.00 Yerköy Hızlı Tren istasyonumuz; 110 bin yolcu kapasitesi, 800 metrekare alan üzerinde yapılan istasyon binası, 14 bin 600 metrekare yeşil alanı, 2 peronu, 100 araç ve 5 otobüs park yeri ile modern bir istasyon standardında olacak. Yerköy Hızlı Tren istasyonumuzun Tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.