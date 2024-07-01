Binlerce fatura ödeyen kişiyi sevindirecek önemli bir gelişme yaşandı. QNB Finansbank, otomatik fatura talimatı veren müşterilerine 300 TL’ye kadar para iadesi yapacağını duyurdu. Bankanın özel kampanyası kapsamında, otomatik fatura talimatı verenler her talimat başına 100 TL kazanabilecek.

KAMPANYA DETAYLARI

QNB Finansbank'ın vadesiz hesapları ve CardFinans ile QNB First logolu kredi kartlarına sahip olan müşteriler, her otomatik fatura talimatı için 100 TL para puan kazanacak. Toplamda 300 TL'ye kadar iade imkanı sunuluyor.

Talimatların 29 Kasım'a kadar en az bir kez ödenmiş olması ve 31 Aralık'a kadar açık tutulması gerekmekte.

Ayrıca, bankanın yeni müşterilerine özel sunduğu avantajlar da kampanya kapsamında değerlendirilebilecek

Daha fazla bilgi almak ve kampanya detaylarını öğrenmek için QNB Finansbank’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.