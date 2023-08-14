Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları'na göre, Yozgat'ta Hayvan Genetik Kaynaklarının yerinde geliştirilmesini hedefleyen “Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi”nde görevlendirilmek üzere 1 kişinin istihdam edileceği açıklandı.

Başvuruların Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 22 Ağustos 2023 mesai bitimine kadar yapılabileceği belirtildi. Daha sonra mülakat yeri, tarihi ve saatinin başvuru sahiplerine bildirileceği ifade edildi.

Duyuruda, "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek olan "Proje Teknik Elemanı" (PTE) alımına ilişkin detaylar paylaşıldı.

"T.C. Vatandaşı olması, Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (hayvancılık alanı) mezunları olması, Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 (on iki) ay tecilli olması, Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması, Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir), Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi tercih sebebidir.

"MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER"

"Müracaat dilekçesi, Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli sureti, Nüfus Cüzdan fotokopisi, Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge, İkametgâh belgesi, Sürücü belgesi, Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti, Sabıka kaydı belgesi ve Sağlık raporu."Haber Merkezi