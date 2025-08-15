Yapımı süren Yozgat Havalimanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tüm detaylar haberimizde…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Yozgat Havalimanı’nda saha incelemelerinde bulunmak üzere kente geliyor. Bakan Uraloğlu’nun bugün sabah saat 04.00’te Yozgat’a varması bekleniyor.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre Uraloğlu, ziyaret kapsamında havalimanı inşaat alanında detaylı bir inceleme yapacak. Proje sahasında mühendisler ve yüklenici firma temsilcileriyle bir araya gelecek olan Bakan Uraloğlu, çalışmalardaki son durumu yerinde gözlemleyecek.

Bakanın, pist, terminal binası ve teknik altyapı çalışmalarına ilişkin yetkililerden kapsamlı bir brifing alması planlanıyor. Ayrıca projenin tamamlanma takvimi, test ve devreye alma süreçleri ile Yozgat Havalimanı’nın bölgeye sağlayacağı ekonomik ve ulaşım avantajlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Yozgat Havalimanı’nın tamamlanmasıyla birlikte kentin hem turizm hem de ticaret alanında önemli bir ivme kazanacağı öngörülüyor.