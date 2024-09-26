Valilik, havalimanına ulaşım sağlayacak olan yeni yolların tamamlandığını açıkladı.

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İki farklı noktadan Yozgat Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla inşa edilen 4 şeritli BSK asfalt yolların yapımı başarıyla tamamlandı. Bu yollar, iki gidiş ve iki geliş şeklinde hizmet verecek” ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin mevcut yollar üzerinde son düzeltmeleri yaptığını belirten Valilik, “Bu proje, Yozgat’ımızın ulaşım ağını güçlendirerek, hava yolu ile seyahat imkânlarını artıracak. Havalimanının açılması, Yozgat’ın ekonomik ve sosyal gelişimi açısından büyük bir adım olacak” dedi.

Vali Mehmet Ali Özkan, projeye destek verenlere de teşekkür ederek, “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında katkıda bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm ekiplere şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Yozgat Havalimanı'nın modernizasyon çalışmaları, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesine ek olarak, Yozgat’ın turizm ve ticaret potansiyelini artırma hedefini de beraberinde getiriyor.

Havalimanının faaliyete geçmesiyle birlikte, Yozgat’ın hava yoluyla erişilebilirliği artacak, bölge halkının seyahat etme imkânları genişleyecek.

Projenin tamamlanmasının ardından Yozgat, ulusal ve uluslararası hava trafiğine daha etkin bir şekilde entegre olmayı hedefliyor.