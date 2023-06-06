Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Havalimanı’nın bu yıl içerisinde hizmete açılacağını ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren projesinin 2028’e kadar hayata geçeceğini ifade ederek Yozgatlıları müjdeledi.

Açıklamalara göre Türkiye genelinde: Kara yollarında, demir yollarında, hava yollarında ve iletişim altyapısında yatırımlar devam ederken, planlanan otoyolu projeleri tamamlanacak, demir yolu ise yeni dönemin öncelikli yatırım alanı olacak.

2018’DE BAŞLANMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat ve çevresinin hava ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere yapımı devam eden Yozgat Havalimanı hakkında da açıklama yaptı.

Yozgat’ın sosyo-ekonomik gelişimi açısından önemli olan havalimanı inşaatına 03 Haziran 2018 tarihinde başlanılmıştı.

Bu yıl içerisinde hizmete açılacağı söylenen havalimanı, Yozgat şehir merkezine 15 km mesafede Deremumlu ve Fakıbeyli mevkiinde inşa ediliyor.

Pist, Apron, Taksiyolu (PAT sahaları) ve diğer tesisleri içeren “Altyapı İnşaatı” ile terminal binası, kule, bağlantı yolları, otoparklar ve diğer destek yapılarını içeren “Üstyapı İnşaatı” işlerinin eş zamanlı olarak tamamlanmaları sonucunda hizmete açılacak.

YOZGAT HAVALİMANI BU YIL AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre Yozgat Havalimanı da bu yıl içerisinde hizmete açılacak.

Yeni havalimanı ve mevcut havalimanlarının genişletilmesi projelerine toplamda 3,2 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülürken, havalimanı sayısı 61'e çıkacak.

Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı en yakın sürede tamamlanacak, yapımına başlanan Bayburt Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı da bu yıl içerisinde hizmete açılacak.

Hedefler doğrultusunda, uluslararası standartlarda, kaliteli, etkin, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı ileri teknolojiye sahip altyapı ve sistemlerle nitelikli insan gücüne dayalı, sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimine hizmet eden, tüm paydaşlara açık ve küresel ölçekte rekabet gücüne sahip havacılık sektörü dünya lideri haline getirilecek.

YERKÖY-KAYSERİ YHT PROJESİ 2028’TE HAYATA GEÇECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre Yerköy-Kayseri Hızlı Tren projesinin de aralarında bulunduğu projeler 2028’e kadar hayata geçecek.

Türkiye’yi lojistik üs yapma hedefi doğrultusunda demir yollarının 2023'te ulaştırma yatırımlarındaki payı yüzde 60'lara ulaştırılacak.

Hızla devam edecek demir yolu yatırımları kapsamında 4 bin 244 kilometre hızlı tren hattı ve 545 kilometre konvansiyonel tren hattı inşası gerçekleştirilecek.

Türkiye Yüzyılı için 2028’e kadar İzmir-Ankara, Halkalı-Kapıkule, İstanbul Havalimanı-Çatalca, Adapazarı-Gebze-YSS-Halkalı, Karaman-Ulukışla, Adana-Toprakkale-Bahçe-Nurdağ-Başpınar, Aksaray-Ulukışla, Ulukışla-Yenice, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Adana-Mersin, Sivas-Erzincan, Yerköy-Kayseri, Bursa-Gemlik, Mürşitpınar-Şanlıurfa, Aliağa-Çandarlı-Bergama, Selçuk-Ortaklar-Aydın, Aydın-Denizli, Çetinkaya-Malatya, Konya-Seydişehir-Antalya, Delice-Çorum, Sivas-Çetinkaya, Aksaray-Konya, Gaziantep-Şanlıurfa, Bandırma-Balıkesir ve Balıkesir-Bergama Hızlı Tren projeleri hayata geçirilecek.

Ayrıca, İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren açılışının da 2028'e kadar yapılması hedefleniyor.

Halkalı-Havalimanı Metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı da hizmete sunulacak projeler arasında yer alıyor.AA/ Melike Aslı Arslan