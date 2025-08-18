Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Havalimanı’ndaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Uraloğlu, “Altyapı tamamlandı, üstyapının yüzde 30’u bitirildi. 2 bin 600 metrelik pist, 20 bin metrekarelik terminal binası ile yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek modern bir havalimanını Yozgat’a kazandırıyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar hizmete açacağız” dedi.

Yozgat’ın uzun süredir beklediği dev ulaşım yatırımı olan Yozgat Havalimanı’nda inşaat çalışmaları hız kazandı.

Geçtiğimiz günlerde inceleme yapmak için Yozgat’a gelen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada projenin geldiği son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

“Altyapı bitti, üstyapı hızla ilerliyor”

Bakan Uraloğlu, havalimanının 2 bin 600 metre uzunluğundaki pisti ile modern standartlara uygun şekilde tamamlandığını, terminal binasında ise inşaatın yüzde 30’unun bitirildiğini söyledi.

Açılış için tarih verildi

Ulaştırma Bakanı, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve herhangi bir aksama olmadığını belirterek, “Önümüzdeki senenin sonuna kadar Yozgat Havalimanı’nı halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.