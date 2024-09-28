Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Yozgat merkez, Akdağmadeni ve Çayıralan ilçelerinde yük taşıyan araçlara yönelik sabit ve drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde; emniyet kemeri kullanımı, yükleme kuralları, branda kullanımı, gabari yüksekliği, seyir halinde cep telefonu kullanımı, SRC ve K Yetki belgeleri, takograf kontrolü gibi konulara dikkat çekildi. Sürücülere, hız limitlerine uymaları ve genel trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı.

Faaliyet sırasında kural ihlali yapan 4 sürücüye cezai işlem uygulanırken, jandarma ekipleri, sürücüler ve yolcuların daha güvenli ve huzurlu bir yolculuk yapmaları adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.