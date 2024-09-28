Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Yozgat merkez, Akdağmadeni ve Çayıralan ilçelerinde yük taşıyan araçlara yönelik sabit ve drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Drone Destekli Denetim

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Denetimlerde; emniyet kemeri kullanımı, yükleme kuralları, branda kullanımı, gabari yüksekliği, seyir halinde cep telefonu kullanımı, SRC ve K Yetki belgeleri, takograf kontrolü gibi konulara dikkat çekildi. Sürücülere, hız limitlerine uymaları ve genel trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı.

Drone Destekli Denetim1

Faaliyet sırasında kural ihlali yapan 4 sürücüye cezai işlem uygulanırken, jandarma ekipleri, sürücüler ve yolcuların daha güvenli ve huzurlu bir yolculuk yapmaları adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: Alpaslan Demir