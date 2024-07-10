Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde kaçak tütün ürünleri ticareti yapıldığı tespit edilen işyerine operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda; 85 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildiği bildirildi. Operasyon kapsamında şüpheli 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 8 Temmuz 2024 tarihinde il merkezinde kaçak tütün ürünleri ticareti yaptığı tespit edilen işyerinde yapılan aramada; 85 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirilmiş olup; şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçu kapsamında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” denildi.