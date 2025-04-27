Kızılay ekipleri, kampanya süresince şu ana kadar 618 ünite kan bağışı toplandığını açıkladı. Mobil bağış noktası, 6 Mayıs 2025 tarihine kadar vatandaşlardan kan alımına devam edecek.

Türk Kızılay’ı Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş, yaptığı açıklamada Yozgat halkının her zaman olduğu gibi bu kampanyada da duyarlılığını en güzel şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Başkan İbiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Her bir kan bağışı, hayat kurtaran bir iyilik hareketidir. Yozgatlı hemşehrilerimiz, yine büyük bir dayanışma örneği göstererek Kızılay’ımıza sahip çıkmıştır. Kan bağışı tırımız, 12 Nisan’da başladığı günden bu yana 618 ünite kan toplayarak yüzlerce hastaya umut olmuştur. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu duyarlılık, bizleri hem gururlandırıyor hem de geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor.”

İbiş, düzenli kan bağışının sağlık açısından önemine de dikkat çekerek, “Kan, tek kaynağı insan olan ve sürekli ihtiyaç duyulan hayati bir unsurdur. Bu nedenle vatandaşlarımızı düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz. 6 Mayıs’a kadar Cumhuriyet Meydanı’ndaki tırımızda bağış kabul etmeye devam edeceğiz. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

İbiş, kampanyaya destek veren tüm gönüllülere, sağlık çalışanlarına ve Kızılay ekibine teşekkür ederek, “Kızılay olarak her zaman milletimizin yanında olmaya, ihtiyaç duyulan her noktada şefkat elimizi uzatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.