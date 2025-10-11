Aydın, yıl boyunca farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına yönelik birçok kursun açıldığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine, mesleki becerilerine ve istihdam olanaklarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Halk Eğitimi Merkezimizde hem üretime hem öğrenmeye dayalı bir anlayışla çalışıyoruz” dedi.

Aydın açıklamasında, Halk Eğitimi Merkezlerinin tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da tam gün, tam eğitim kapsamında faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü belirterek, “Her zaman, her yerde, herkes için eğitim düsturu ile hareket etmekteyiz. Yaz aylarında kurslarımız azalsa da eylül itibarıyla yeniden yoğunluk kazandı” diye konuştu.

Ekim ayı itibarıyla 101 kursun tanımlandığını, bu kurslara 1675 kursiyerin kayıt yaptırdığını belirten Aydın, “Kurslarımız hem kurum bünyemizde hem de paydaşlarımız olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, cezaevleri gibi kurumlarda devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Aydın, kurs çeşitliliğine değinerek, “Kuaförlük, klavye teknikleri, İngilizce, çocuklar için robotik kodlama, iş sağlığı ve güvenliği, aşçı çırağı, katı-sıvı ve doğalgaz ateşçiliği gibi kurslarımız devam ediyor. Ayrıca çevre bilincini artırmak amacıyla Bakanlığımız tarafından tanımlanan ‘Yeşil Vatan Kursu’ kapsamında da eğitimler veriyoruz” dedi.

“Yeşil Vatan” kurslarının önemine dikkat çeken Aydın, “Şu ana kadar 20 kurs tanımladık. Geçtiğimiz haftalarda 38 kursiyerimize eğitim verdik. Bu kurslarda suyun önemi, çevre bilinci, orman yangınları ve ekolojik denge konularında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Cezaevlerinde de aktif olduklarını belirten Aydın, “Şu ana kadar cezaevinde 31 kurs açtık ve 318 kursiyere ulaştık” dedi.

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi’nin aynı zamanda “Bebek Dostu Kurum” unvanına sahip olduğunu hatırlatan Aydın, “Kursiyerlerimizin küçük çocukları için emzirme odamız mevcut. Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içinde anne sütü, emzirme ve kanser farkındalığı gibi konularda bilgilendirme konferansları da düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aydın, açık lise kayıtlarıyla ilgili de bilgi vererek, “Birinci dönem kayıtlarımız tamamlandı. Kayıtlarını kaçıran vatandaşlarımız ikinci dönem kayıtlarında işlemlerini yenileyebilirler” dedi.

Son olarak vatandaşlara çağrıda bulunan Aydın, “Arıcılık, kantin işletmeciliği gibi yeni kurslarımızı da açmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yeni kurslarımızı belirleyeceğiz. Tüm Yozgat halkını Halk Eğitimi Merkezi’ndeki kurslara katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.