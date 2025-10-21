Sargın’ın liderliğinde gerçekleştirilen kurs, 7’den 70’e her yaş grubundan katılımcıya hitap ediyor. Kursiyerler, orijinal ve natürel vaketa deri ile tanışarak el işçiliğine dayalı üretim sürecinin tüm aşamalarını öğreniyor.

Eğitim süreci boyunca kursiyerlere önce kalıp çıkarma teknikleri öğretiliyor. Ardından geleneksel yöntemlerle elde saraç dikişi yapılarak deri işleme sanatının temel becerileri kazandırılıyor. Özellikle vaketa deri ve crazy deri gibi yumuşak boyalı deri türleriyle yapılan uygulamalı çalışmalar, katılımcılara orijinal sığır derisiyle işleme pratiği sunuyor.

Kurs kapsamında; çanta, kemer, laptop çantası, cüzdan, abajur, kalemlik, gözlük kılıfı gibi günlük yaşamda kullanılabilecek birçok ürün tasarlanıyor. Her biri el emeğiyle üretilen bu ürünler, hem estetik görünümü hem de işlevselliği ile dikkat çekiyor.

Kursa büyük ilgi gösteren 14 öğrenci, Neslihan Sargın’ın rehberliğinde geleneksel el sanatlarının inceliklerini öğrenmeye devam ediyor. Sargın, deri işlemeciliğinin insanlık tarihi kadar eski bir sanat olduğunu belirterek, kursun aynı zamanda yaratıcılığı ve sabrı öğreten bir sanat yolculuğu olduğunu ifade etti.

“Deri işleme, insanlık tarihi kadar eski bir sanattır. Günlük yaşamda kullanılan birçok eşya, bu sanatın ürünüdür. Kursumuzda ham deriyi işlenmiş hâle getiriyoruz; kalıplar çıkararak şekil veriyoruz, boyama işlemini biz yapıyoruz ve çantadan cüzdana kadar birçok ürüne dönüştürüyoruz. 14 öğrencimiz severek katılım sağlıyor. Kimisi aile bütçesine katkı sunmak için, kimisi de hobi amacıyla bu sanatı öğreniyor.”

Sargın, yıl sonunda kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünlerin Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu sergisinde sergileneceğini belirterek, “Her bir ürün, emeğin, sabrın ve yaratıcılığın bir yansıması. Bu eserleri vatandaşlarımızla buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, deri işlemeciliği kursuna gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla benzer kursların açılmaya devam edeceğini bildirdi.

Kursa katılmak isteyen vatandaşların, Yozgat Halk Eğitim Merkezi’ne başvurarak kayıt yaptırabilecekleri ifade edildi.