Başkan Adıgüzel, “Türkiye’nin 81 ili içerisinde, Yozgat hala aynı Yozgat. Yozgat marka şehir oldu da biz mi göremiyoruz” dedi.

Adıgüzel yaptığı açıklamada, “Bir diğer iddiaları ise Yozgat çağ atlayacakmış evet çağ atlattınız Yozgat’a. AKP döneminde, yaklaşık yüz bin vatandaşımız göç etmişti iş ve aş için. Ankara’da ikamet eden Yozgatlı sayısı 323 bin 611’dir. İstanbul’da 134 bin 451, Kayseri’de 59 bin 248’dir rakamlar hakikati ifade ediyor. Bu rakamların tamamı, bu hükümet döneminde göç etti demiyoruz. Bir gerçek var ki bu hükümet döneminde azımsanmayacak bir rakam o da yüz bin civarında vatandaşımız aş, iş için Yozgat’ı terk etmişler. Şehirde ciddi bir plansızlık söz konusu, Modernleşmeyi, Sanayileşmeyi, Şehirleşmeyi ve Belediye Hizmetlerini bu anlamda önemsiyor, geri kalmışlığımızın ve göçün ana nedeni sayıyoruz. Yozgat'a sahip çıkalım. Yeniden Büyük Türkiye için. Yozgat halkının huzur ve refahı için, Büyük Türkiye’yi ve Yozgat’ı yönetmeye talibiz. Tarım sektöründe, isteksizlik mevcut köylü ürettiğini satmakta zorlanıyor, tüccara mahkum ediliyor. Buradan soruyorum köylünün, üreticinin, 2022 yılında satmış olduğu ürünün faturasını TMO’ya teslim etmelerine rağmen alacakları prim ödendi mi. Emekli perişan halde. Hükümetin, Temmuzda vermiş olduğu yüzde 25 zam Temmuz aylık bazda enflasyon yüzde 10’a dayanmış emekli maaşını almadan açlığa mahkum edilmiştir. Seçim öncesi Hükümetin verdiği vaatler yerine getirilmedi. Verilmeyen vaatler artırıldı. Ne gibi derseniz? Vergi artışı verilen vaatlerde yoktu. Soruyorum, bağ kur primleri 7 bin 200’e düşecekti, ama hala düşmedi. Verdiğiniz bu vaatler dururken verilmeyen vaat olan vergi zamları milletin sırtına vurulan bir kamburdur. Onun için Yeniden Refah Partisi iktidar olacak halkın, esnafın, emeklinin, memurun, işçinin, dul ve yetimin yüzü gülecek” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi