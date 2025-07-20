Yozgat’ta bu hafta hava koşulları yaz mevsimini tam anlamıyla hissettirecek. Meteoroloji verilerine göre 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren kent genelinde güneşli ve açık bir hava etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 29–33 °C arasında değişirken, geceleri 11–16 °C’ye kadar düşecek.

Hafta Hafta Sıcaklık Raporu

Cumartesi (19 Temmuz): Görece serin, 31 °C

Pazar: Güneşli ve hafif rüzgarlı, 29 °C

Pazartesi: Sıcaklık artıyor, 30 °C

Salı-Çarşamba: Haftanın en sıcak günleri, 32–33 °C

Perşembe-Cuma: Güneşli hava sürüyor, 30–32 °C; gece ise 11 °C’ye kadar serinleme görülebilir

Yozgatlılar için açık hava etkinlikleri ve tarla işleri açısından oldukça elverişli bir hafta bekleniyor.

Uzmanlardan Uyarı: Öğle Saatlerine Dikkat

Uzmanlar özellikle salı ve çarşamba günleri öğle saatlerinde sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Güneş altında uzun süre kalan yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için gölgede kalmak ve sıvı tüketimini artırmak hayati önem taşıyor.

Ayrıca gece sıcaklıklarının 11 °C’ye kadar düşmesi, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların gece açık havada kalırken ince giysilerle önlem almalarını gerektiriyor.