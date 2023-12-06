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Son depremlerle birlikte Türkiye'de deprem korkusu artarken, bilim insanları Türkiye'nin en güvenli şehirlerini belirledi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle birlikte, Marmara Denizi'nde gerçekleşen sarsıntılar deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskine karşı en güvenli 21 şehrini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri şunlar: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir ve Ankara.

Türkiye'nin en güvenli şehirleri hakkında yapılan açıklamada Yozgat’ın yer almaması ise şaşırttı.

İSTANBUL'DA DEPREME KARŞI GÜVENLİ İLÇELER BELİRLENDİ

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da olası depremde güvenli bölgeleri 'risk haritası' üzerinden anlattı. Haliç'ten kuzeye doğru Başakşehir'e kadar olan alanın Türkiye'nin en sağlam kayaçlarına sahip olduğunu belirten Ersoy, bu bölgeler arasında Sarıyer, Başakşehir, Eyüp, Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş'ın bulunduğunu ifade etti. Ancak, Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerin zemin sorunlarına sahip olduğunu da ekledi.

7 VE ÜZERİ DEPREM BEKLENEN İLLER

Jeoloji Mühendisleri Odası, fay hattının tehdit ettiği illeri inceledi. 7 ve üzeri büyüklükte deprem beklenen iller arasında Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Eskişehir, Erzincan, Hakkari, Kütahya, Aksaray, Sakarya, İstanbul, İzmir, Adıyaman, Manisa ve Tekirdağ yer alıyor.

TÜRKİYE'DE KAYDEDİLEN EN UZUN DEPREM HATIRLATILDI

Metinde ayrıca, Kocaeli Gölcük'te 1999'da meydana gelen ve Türkiye'de kaydedilen en uzun deprem olarak bilinen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşanan kayıplar ve etkileri de vurgulandı.