Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve ilgililer katıldı.

Kaymakamlar, ilçe jandarma komutanları ve ilçe emniyet amirleri toplantıya Video Konferans Sistemi (VKS) aracılığıyla bağlandı.

Toplantıda, Yozgat genel asayişinin yanı sıra, özellikle okul çevrelerinin güvenliği, okul servislerinin denetimi ve bağımlılıkla mücadele gibi önemli konular ele alındı.

Toplantıda bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Her ay olduğu üzere İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla doğrultusunda ilimize yönelik İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon değerlendirme toplantısı Jandarma ve Emniyet ekipleri, kaymakamlarımız ve ilçelerdeki emniyet ve jandarma ekiplerimizle birlikte toplantı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. En önemli gündem maddelerinden bir tanesi okullarımızın açılışıyla birlikte okul etraflarında alınacak, okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ve okul servislerinin okullara güvenli olarak ulaştırılması ve o bölgeden çocuklarımızı evlerine tekrar güvenli ortamda ulaştırılması. Sadece bizlerin alacağı tedbirler yetmiyor bu noktada vatandaşlarımızın da çok ciddi manada desteğini bekliyoruz. Şuana kadar her daim yanımızda olan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bağımlılıkla mücadele, trafik ve trafik kazaları, orman yangınları, anız yakımı, yeni sezon itibariyle pancar taşımasının başlayacağı düşünürsek yollarımızda ki ağır tonaj sorunu görüşüldü. Hemşehrilerimizden bu konularda hepsine yönelik bugüne kadar olduğu gibi desteklerini istiyor ve inşallah hep beraber hepimiz daha da huzurlu bir Yozgat’a hepimizin gayretiyle ulaşacağız” ifadelerini kullandı.