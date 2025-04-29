Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Yozgat’ın stratejik konumu ve düşük deprem riskiyle Türkiye'nin üretim ve yatırım merkezi haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, son yıllarda yaşanan depremler sonrası yatırımların güvenli bölgelere yönlendirilmesinin artık bir zorunluluk olduğunu belirterek, Yozgat’ın bu noktada ülke için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

"YOZGAT, COĞRAFİ AVANTAJLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR"

Yozgat’ın Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığına dikkat çeken Başkan Aydoğmuş, şehrin kuzey-güney ve doğu-batı akslarında önemli ulaşım yollarına yakınlığıyla lojistik anlamda büyük avantaj sunduğunu belirtti. Genç ve çalışkan nüfus, geniş arazi imkânları ve düşük arsa maliyetleriyle Yozgat’ın yatırımcılar için cazip bir merkez olduğunu söyledi.

"ÜRETİM VE İSTİHDAM İÇİN BÜYÜK POTANSİYELE SAHİBİZ"

Başkan Ömer Aydoğmuş, Yozgat’ın potansiyelini değerlendirmek için önerdiği projeleri şu şekilde sıraladı: “Yeni Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kurulması: Teknoloji, gıda, tarım ve otomotiv yan sanayilerine yönelik yeni sanayi alanları oluşturulacak. Lojistik Merkezlerin Kurulması: Demiryolu ve karayolu bağlantıları güçlendirilerek iç ve dış pazarlara hızlı erişim sağlanacak. Tarım ve Gıda İşleme Tesisleri: Tarım ürünlerinin katma değerli hale getirilmesi ve ihracata katkı sağlanması hedefleniyor. Yüksek Teknoloji ve Ar-Ge Merkezleri: Üniversite-sanayi iş birliği güçlendirilerek genç istihdamı artırılacak. Yeşil Enerji Yatırımları: Güneş ve rüzgar enerjisi projeleriyle çevreci üretim desteklenecek.”

"YOZGAT, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YENİ OMURGASI OLABİLİR"

Ömer Aydoğmuş açıklamasının sonunda, bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Yozgat’ın sadece güvenli bir yatırım bölgesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin üretim ve lojistik omurgalarından biri olacağını vurguladı. Artan yatırımlar sayesinde istihdamın büyüyeceğini ve Yozgat’ın ekonomik anlamda büyük bir sıçrama gerçekleştireceğini belirtti.

Başkan Aydoğmuş, "Ülkemizin üretim gücünü güvenli, ulaşılabilir ve yatırım dostu bölgelerde güçlendirmek geleceğimiz için en doğru adımdır. Yozgat bu vizyonun en güçlü adaylarından biridir" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.