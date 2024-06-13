13 Haziran 2024 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında değişiklik olup olmadığı merak konusu. Peki, bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar arttı?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 1 lira 34 kuruşluk bir zam yapıldı ve bu artış pompa fiyatlarına da yansıdı.

YOZGAT’TA ZAM POMPAYA YANSIDI!

Motorin litre fiyatı: 40.33 TL

Benzin litre fiyatı: 40.50 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı eklenir ve KDV (Katma Değer Vergisi) hariç rafineri satış fiyatı belirlenir. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkı ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.

VATANDAŞLARIN AKARYAKIT FİYATLARINA TEPKİSİ

Son zamlarla birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak artmasından dolayı endişeli. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve bu durum, günlük yaşamda maliyetlerin artmasına neden oluyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam edin. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Detaylı bilgi ve son dakika akaryakıt fiyatları için bizi takip etmeye devam edin.