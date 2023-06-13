2023 Genel Seçimleri sonrası bir değerlendirme yapan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, “2023 Türkiye için kader seçimiydi. Allah’a hamd olsun milletimiz Türkiye Yüzyılı hedefi için yol yürüyen Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun AK Kadrolarına bir kez daha güçlü bir destekle sahip çıkarak, ülkesinin geleceğine ışık oldu. Seçim gündemini 28 Mayıs itibariyle bir kenara bıraktık. Artık kucaklaşma, birlik olma, Türkiye için, Yozgat’ımız için canla başla çalışma zamanı. Bu ideal doğrultusunda kim varsa yol yürümeye davet ediyorum” dedi.

TÜRKİYE KAZANDI, YOZGAT KAZANDI

Büyük Türkiye hedefi için varlık yokluk seçimini geride bıraktıklarını ve Türkiye Yüzyılına merhaba dediklerini söyleyen Milletvekili Akgül, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu seçimlerde gücünü milletten aldığını bir kez daha dosta düşmana ispatlamıştır. Bu seçimde Türkiye düşmanları kaybetmiş, millet kazanmış, Türkiye kazanmıştır. İnşallah ikinci Yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak ve Büyük Türkiye hedefimize hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

YOZGATLI HEMŞEHRİLERİMİZ YİNE GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

Milletvekili Akgül, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor bir destekle seçen ve yine AK Parti’mizi birinci Parti olarak çıkaran, Cumhur İttifakı olarak 3 milletvekili vizesini bizlere veren aziz hemşehrilerime teşekkürü bir borç biliyorum. Yükümüz ağır, yolumuz uzun, sorumluluklarımız fazla fakat Yozgat’ımıza hizmet borcumuzu ödemek için çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Meclis’imizde milletimizin sesi olacak, bakanlıkları, kurum ve kuruluşlarda yatırımların takipçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BENİM EŞİM, DOSTUM, AKRABAM, YAKINIM YALNIZCA YOZGATLI

Yozgat’ı ortak akılla yöneteceklerini ve Yozgat’ın ali menfaatlerini koruyacaklarını söyleyen AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Ayrıştıran değil birleştiren, hakkı-kukuku gözeten, iltimas sağlayan değil liyakata önem veren bir anlayışla Yozgat ortak paydasında Yozgat’ımıza fayda sağlayacak herkesle yol yürüyeceğiz. Benim eşim, dostum, akrabam, yakınım yalnızca Yozgatlıdır. Kim Yozgat ortak faydasında Yozgat’a fayda sağlarsa, Yozgatlıya hizmetkar olur, hizmet ederse benim yakınımdır, yol arkadaşımdır. Bu anlayışı Yozgat’ın her yerinde uygulayacak ve inşallah bir zihniyet devrimine imza atacağız, Yozgat’ı hep birlikte bu anlayışla yöneteceğiz” dedi.

Akgül açıklamasını şu şekilde tamamladı; “Yozgatlıya asla tepeden bakan olmadık, olmayacağız, buna müsaade de etmeyeceğiz. Benim hemşehrilerim yine güçlü destek ve dualarıyla yolumuzu açtı, Türkiye Yüzyılı için mührünü vurdu. Artık söz sırası bizlerde. Hemşehrilerim Gazi Meclis’imize geldiğinde kalbimiz, odamız açık olacak. Yine il, ilçe teşkilatlarımıza, belediyelerimize gittiklerinde hepsine kapılar sonuna kadar açık olacak, milletin derdiyle dertlenecek, varsa çözüm yolu aranacak. Yine kurum ve kuruluşlarımız milletimizin sorunlarını çözen anlayışla görevlerini sürdürecek. Patron Yozgatlı bizler onların emrine amade olan kişiler olacağız. Buradan sizlerin aracılığıyla bu mesajımı öncelikle yol arkadaşlarım olan teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza veriyorum daha sonra da tüm kurumlarımıza söylemek istiyorum. Millet ne derse o olacak. Onların memnuniyeti bizim için hem rehber olacak, hem de karnemizi gösterecek. Şimdi diyorum ki az laf çok iş zamanı, şimdi diyorum ki algı operasyonlarına laf yetiştirmek yerine bir tuğla daha fazla koyma zamanı, şimdi diyorum ki Yozgat’ımıza proje üretme, hizmet etme, doğru adımlarla yola devam zamanı” Haber Merkezi