Bulutlanma artacak ve hafta sonuna doğru kısa süreli sağanak yağış geçişleri görülecek.

Sabah saatlerinde 7-9 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları, gün içerisinde 16-17 derecede görülecek. Akşam saatlerinde 10 dereceye kadar düşen sıcaklıkla birlikte hissedilen serinlik artacak. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerinden saatte 25 kilometreye kadar esmesi bekleniyor.

Merkez’de Akşam Soğuğuna Dikkat

Yozgat Merkez’de bugün ve yarın hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde güneş kısa süreli etkili olsa da akşamla birlikte soğuk hava hissedilecek. Hafta sonu ise bulutların yoğunlaşmasıyla birlikte Cumartesi günü sağanak geçişleri bekleniyor.

Sorgun’da Yağış İhtimali Yüksek

Sorgun’da hava durumu, Yozgat geneline göre biraz daha değişken seyredecek.

Meteoroloji verilerine göre, Cuma akşamından itibaren kısa süreli yağışlar görülebilir.

Gündüz sıcaklıklarının 21 derece civarında, gece ise 8 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Akdağmadeni’nde Bulutlar Yoğunlaşıyor

Akdağmadeni ilçesinde hava kapalı ve nemli seyredecek. Cumartesi günü öğle saatlerinde yağmur geçişleri bekleniyor.

İlçede sıcaklıklar gündüz 19 derece, gece 7 derece civarında ölçülecek. Rüzgârın yer yer sert esmesi nedeniyle vatandaşlara açık alanlarda dikkatli olunması tavsiye edildi.

Yerköy’de Sabah Saatlerinde Sis Görülebilir

Yerköy’de sabah erken saatlerde yoğun nem ve sis görülebilir.

Günün ilerleyen saatlerinde hava açacak ancak sıcaklıklar 20 dereceyi göremeyecek.

Gece sıcaklığının 8 dereceye kadar düşmesiyle birlikte soğuk algınlığı riski artabilir.

Boğazlıyan ve Çekerek’te Parçalı Bulutlu

Boğazlıyan ve Çekerek çevresinde hava parçalı bulutlu, yer yer güneşli olacak.

Ancak pazar günü itibarıyla bu bölgelerde de hafif yağmur geçişleri bekleniyor.

Sıcaklıkların gündüz 21-22 derece, gece ise 9 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

“Mevsim Geçişinde Dikkatli Olun”

Meteoroloji yetkilileri, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ani sıcaklık değişimlerinin hissedileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Uzmanlar, “Kat kat giyinmekte fayda var. Rüzgârın yön değiştirdiği saatlerde üşüme ve soğuk algınlığının görüleceği mevsimdeyiz” uyarısında bulundu.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara da yağış geçişleri ve nem oranı konusunda dikkatli olmaları, planlamalarını buna göre yapmaları tavsiye edildi.