Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri okul çevresinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, çocukların ve gençlerin eğitim hayatlarını huzurlu ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri en büyük öncelik olduğunu söyledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Bu doğrultuda, okullarımızın çevresinde güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce düzenli denetimler ve kontroller gerçekleştirilmektedir. Güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.