Yozgat'ta Özel Eğitim Kurumları ve Kurslarında denetimler devam ediyor.

Yozgat merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren özel okullar, çeşitli kurslar ve motorlu taşıt sürücü kurslarında iş sağlığı ve güvenliği açısından incelemeler yapıldı.

Periyodik Kontrol Uzmanı, İş Sağlığı Güvenliği Uzmanları ve diyetisyen tarafından gerçekleştirilen denetimde ayrıca rehberlik hizmetleri de verildi.

Yapılan denetimler ile ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca gerçekleştirilen denetimler sonucunda, bazı özel çeşitli kurslarda sivil savunma önlemleri, yangın tedbirleri, tesisat kontrolü, engelli erişebilirliği ve deprem güvenliği konusunda alınması gereken tedbirlerin olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren özel okullar, özel çeşitli kurslar ve motorlu taşıt sürücü kursları, iş sağlığı ve güvenliği açısından detaylı bir incelemeye tabi tutulmuştur. Periyodik Kontrol Uzmanımız, İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlarımız ve diyetisyenimiz, bu kurumlarda gerekli denetimleri gerçekleştirmiş ve rehberlik hizmetleri sunmuştur. Denetimlerin devam ettiği süreçte, gelecek nesillerin yetiştiği bu eğitim yuvalarında, güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlanması hedeflenmektedir. Gençlerimizin eğitim aldığı kurumların güvenliği, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda yetişmeleri açısından büyük önem taşıyan bu çalışma devam etmekte olup, denetimler titizlikle sürdürülmekte ve gerekli rehberlik hizmetleri verilmektedir” dedi.