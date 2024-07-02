Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 01-30 Haziran 2024 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda il genelinde 685 olayda 639 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ 80 bin 524 şahıs ve 58 bin 339 araç sorgulanmış, 12 bin 910 araca cezai işlem uygulanmış, 406 araç trafikten men edildi. Bin 175 umuma açık yer denetlenmiştir. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 83 şahıs yakalandı. Asayiş suçlarından 26 şahıs tutuklanmış, yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kesici alet, 65 adet fişek ele geçirildi. Terör suçları ile mücadele kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 7 şahsa işlem yapıldı. Narkotik suçları ile mücadele kapsamında; TCK 191 uyuşturucu madde kullanmak suçundan 38, TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 9 şahıs olmak üzere toplamda 47 şahsa işlem yapılmış, 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, (4) şahıs tutuklanmış, gerçekleştirilen operasyonlarda; 301.31 gram Metamfetamin Maddesi, 134. 86 gram Esrar Maddesi, 15.46 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maddesi, 13 gram Macun Esrar Maddesi, 70 adet Sentetik Ecza Maddesi, 17 adet Kağıda Emdirilmiş Sentetik Kannobinoid (Bonzai), 3 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı pipe, 1 adet Hassas Terazi, 7 bin 870 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında; 5607 SKM Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçu kapsamında 9, TCK 282 SKM Kara Para Aklama suçu kapsamında 11, 6114 SKM ÖSYM Hakkında Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 1, TCK 241 SKM Tefecilik suçu kapsamında 2 olmak üzere toplamda 23 şahsa işlem yapılmış, tefecilik suçundan 1 şahıs tutuklanmış, gerçekleştirilen operasyonlarda; 290 kilogram 450 gram Kıyılmış Kaçak Tütün, 33 Litre Kaçak Alkol ele geçirildi. 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Dijital Kopya Düzeneği, Muhtelif Miktarda Suç Unsuru Fiziki Çek/Senet-Doküman ele geçirildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında; 863 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, 134 ikamet kontrol edilmiş, 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Yozgat genelinde; 5 bin 785 vatandaş, 744 öğrenci, 500 İşyeri, 45 kurum, 12 okul, 69 Muhtar ziyaret edilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı” ifadelerine yer verildi.