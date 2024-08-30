Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Şahin Hopur’un kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Şahin Topur kimdir? İşte detaylar…

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Şahin Hopur, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Şahin Topur’un Kahramanmaraş doğumlu olduğu bilinirken, 7 yaşında da güreş kariyerine başladı.

Milli güreşçi olarak tanınan Hopur, Malatya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunudur.

Yozgat’a atanarak Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başlayacak olan Hopur, 2005-2008 yılları arasında Suriye Milli Güreş Takımı’nın antrenörlüğünü de yaptı.

Hopur’un, halen Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili olarak görev yaptığı bilinir.

Yozgat’ta neler yapacağı merak konusu olan Hopur, evli ve 2 çocuk babasıdır.