Haziran ayında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na kariyer uzmanı olarak atanmasının ardından boşalan koltuğa, Hopur atandı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koltuğu, Rasim Parlak’ın 6 yıl süren görevinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na kariyer uzmanı olarak atanmasıyla boş kalmıştı. Bu boşluğu dolduracak isim ise, Türkoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde 3 yıl boyunca görev yapan Şahin Hopur oldu. Hopur, bu atamayla Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başladı.

ŞAHİN HOPUR KİMDİR?

Kahramanmaraş doğumlu olan Şahin Hopur, 7 yaşında başladığı güreş kariyeriyle tanınıyor. Milli güreşçi olan Hopur, Malatya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu. 2005-2008 yılları arasında Suriye Milli Güreş Takımı’nın antrenörlüğünü yapan Hopur, halen Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Hopur, evli ve 2 çocuk babasıdır.