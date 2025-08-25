Yozgatlı Gençler Kamp Yolunda

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları" ve “Gençlik Kampları” programı kapsamında Yozgatlı gençler, Erzurum, Çanakkale ve İstanbul’a gönderildi. Yozgat merkez ve ilçelerinden katılan gençler, kamplarda illerin tarihi ve kültürel zenginliklerini görme fırsatı bulacak.

“Dolu Dolu Geçen Kamp Programı Yapılıyor”

Yozgat Gençlik Merkezi yetkilileri, düzenlenen kamplarla gençlerin farklı şehirleri tanıma fırsatı yakaladığını belirtti.

Yetkililer, “Gençler düzenlenen kamplar sayesinde ülkemizin birçok farklı ilini tanıma fırsatı buluyor. Dolu dolu geçen kamp programı yapılıyor. Gençler gitmiş oldukları şehirleri tanıma fırsatı buluyor. Bakanlığımız tarafından gençlerimize şehirleri tanıma fırsatı sunuluyor” ifadelerini kullandı.

“Kişisel Gelişimlerine Katkı”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kampların yalnızca gezilerden ibaret olmadığını, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını vurguladı.

Açıklamada, kamp süresince spor etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, yüzme, okçuluk ve kamp ateşi etrafında toplu aktivitelerin gerçekleştirileceği aktarıldı. Ayrıca atölye çalışmaları ve seminerlerle gençlerin bilgi ve becerilerinin destekleneceği ifade edildi.

“Milli Tarih Bilinci Pekiştiriliyor”

Programın temel amacının gençleri ülkenin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturmak olduğu belirtildi. Kamplarla birlikte gençlerde milli tarih bilincinin pekiştirilmesi, sorumluluk duygusunun gelişmesi ve dayanışma ruhunun güçlenmesi hedefleniyor.