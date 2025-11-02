Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürlüğü’ne bağlı Yozgat Gençlik Merkezleri, çocuklar ve gençlerin serbest zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri amacıyla sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler düzenlemeye devam ediyor.

Odak Noktası: Çocukların ve Gençlerin Gelişimi!

Yozgat Gençlik Merkezleri, gençlerin kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini desteklemeyi öncelikli hedef olarak belirliyor. Merkezlerde, çocuk ve gençlere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunularak, onların sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri destekleniyor.

Merkez yetkilileri, düzenlenen etkinliklerin gençlerin hem sosyal becerilerini geliştirdiğini hem de paylaşım ve iş birliği kültürünü pekiştirdiğini belirtti.

Zararlı Alışkanlıklara Karşı Faaliyetler

Gençlik Merkezleri, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürütüyor. Sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler aracılığıyla, çocukların sağlıklı bir sosyal çevre edinmesi ve kendilerini geliştirmesi hedefleniyor.

Yetkililer, “Gençlik Merkezlerimiz, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, onları kötü alışkanlıklardan korumayı ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor. Bu merkezler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yapılan önemli bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.