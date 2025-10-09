Kadınlar 1. Lig B Grubu’nun ilk haftasında Ardeşen Belediye’yi 34-25 mağlup eden Yozgat Gençlik Hentbol Takımı, sezona galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yozgat Gençlik Antrenörü Enis Atmaca, elde ettikleri galibiyetin kendileri için sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

Atmaca, 2025-2026 sezonunun ilk maçını Yozgatlı hentbol severlerin önünde oynamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Güzel ve verimli bir hazırlık dönemi geçirdik. Bunun karşılığını sahada görmek bizleri mutlu etti. Maç boyunca oyun disiplininden kopmadan, hem savunmada hem de hücumda hentbolun tüm dinamiklerini sahaya yansıtan sporcularımız, ortaya koydukları mücadeleyle bu galibiyeti bizlere armağan ettiler. Onlarla gurur duyuyorum, emeklerine ve yüreklerine sağlık” dedi.

Rakip takımın da centilmence mücadele ettiğini vurgulayan Atmaca, “Ardeşen Belediye sahada büyük bir mücadele sergiledi, onları da tebrik ediyorum. Bizim için önemli olan takımımızın her anına inançla sarılması ve sahada sonuna kadar mücadele etmesiydi. Sporcularım bunu fazlasıyla ortaya koydu. Önümüzde uzun bir sezon var, bu galibiyet bizim için sadece bir başlangıç. Tüm takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.