Merkez tarafından verilecek eğitime başvuru 19 ağustos 2024’te başladı. Eğitime katılmak isteyen gençlerin 23 Ağustos 2024’e kadar başvuru yapabileceği bildirildi.

Eylül ayı itibari ile başlayacak eğitimin gün ve saat bilgisi daha sonra paylaşılacak.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI EĞİTİMİ NEDİR?

Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi, katılımcılara zihinsel yetenekleri geliştirmek, problem çözme becerilerini artırmak ve stratejik düşünme yeteneklerini güçlendirmek amacıyla tasarlanmış bir eğitim programını ifade eder. Bu tür eğitimler, bireylerin beyin egzersizi yapmalarını teşvik eder ve bilişsel becerilerini zenginleştirir.

Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi şunları içerebilir:

Mantık ve Akıl Yürütme Oyunları: Bu tür oyunlar, katılımcıların mantık yürütme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Örneğin, sudoku, bulmacalar ve mantık sorunları bu kategoriye girer.

Stratejik Oyunlar: Strateji oyunları, katılımcıların planlama, hedef belirleme ve uzun vadeli düşünme becerilerini geliştirir. Satranç, go ve othello gibi oyunlar stratejik düşünme yeteneklerini geliştirmede etkilidir.

Bellek ve Dikkat Oyunları: Bu tür oyunlar, katılımcıların hafıza becerilerini ve dikkatlerini artırmalarına yardımcı olur. Bellek eşleştirme oyunları, hafıza kartları ve kelime hafızası oyunları bu kategoriye örnektir.

Kurmaca ve Hikaye Oyunları: Bu oyunlar, katılımcıların yaratıcılıklarını ve hikaye anlatma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öykü yazma, şehir kurma ve karakter geliştirme oyunları bu kategoriye dahildir.

Mantıksal Düşünme Oyunları: Mantıksal düşünme oyunları, katılımcıların sorunları analiz etme, neden-sonuç ilişkilerini anlama ve sonuca ulaşma yeteneklerini geliştirir. Örneğin, bulmaca çözme ve zeka soruları bu kategoriye girer.

İşbirliği ve Takım Oyunları: Bu tür oyunlar, katılımcıların iletişim becerilerini, takım çalışması yeteneklerini ve grup içi işbirliği becerilerini güçlendirir. Tabu, Dixit ve Codenames gibi oyunlar işbirliği ve iletişim odaklıdır.

Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi, eğlenceli ve interaktif bir şekilde zihinsel yetenekleri geliştirmeyi teşvik eder. Bu tür eğitimler, bireylerin problem çözme yeteneklerini, hafızalarını, odaklanma yeteneklerini ve yaratıcılıklarını artırarak günlük yaşamda ve iş yaşamında daha etkili olmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, sosyal etkileşimi artırabilir ve gruplar arasında işbirliği ve takım çalışmasını teşvik edebilir.