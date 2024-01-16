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SORGED, şimdi de 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan "Ücretsiz Avrupa Fırsatları, Europass CV ve Motivasyon Mektubu Hazırlama Atölyesi" ile gençlere yol göstermeyi hedefliyor.

Yozgat merkez ve Sorgun'da ikamet eden gençlerin katılımına açık olan etkinlik, SORGED'in uzun soluklu destek çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençlerin geleceğini güçlendirmek amacıyla düzenledikleri etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Uğuz, atölyenin içeriğine dair şu bilgileri paylaştı: "Ücretsiz Avrupa Fırsatları, Europass CV ve Motivasyon Mektubu Hazırlama Atölyesi kapsamında; ücretsiz yurt dışına nasıl çıkılacağı, Erasmus+ Programı'nın detayları, Avrupa Dayanışma Programı başvuru süreci, Europass CV'nin önemi ve nasıl hazırlanması, motivasyon mektubu hazırlama konuları ele alınacak. Etkinlik, interaktif bir şekilde tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar ve grup çalışmalarıyla zenginleştirilecek."

Başkan Uğuz, atölyenin, Sorgun'da gerçekleştirileceğini, 20 Ocak Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 16.00'da tamamlanacağını aktardı.

Başkan Uğuz, atölyeye katılımın ücretsiz olduğunu ve 17-28 yaş aralığındaki tüm gençlerin başvurabileceğini vurgulayarak, "Atölye sonunda başarı gösteren katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Ayrıca, sınırsız çay, kahve ve öğle yemeği ücretsiz olarak sağlanacaktır. Yozgat'tan katılacak gençler için ise ücretsiz servis hizmetimiz bulunmaktadır" dedi.

Gençlerin bu önemli fırsatı kaçırmamaları ve atölyeye aktif katılım sağlamaları bekleniyor.