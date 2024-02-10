Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) ve Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi ile İşbirliği Protokolü imzalandı.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi ile İşbirliği Protokolü imzaladıklarını bildirdi.

İşbirliği Protokolü imzalandıktan sonra Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Kanoğlu, Öğr. Gör. Ayşe Aslantürk ile SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz bir araya geldi.

Protokol sonrasında yapılan buluşmada gençler için yapabilecek faaliyetler hakkında konuşulduğu ve bazı planlamalar yapıldığı aktarıldı.

Halil Uğuz konu ile alakalı yaptığı açıklamada, “Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi ile İşbirliği Protokolü imzaladık. Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Kanoğlu ve Öğr. Gör. Ayşe Aslantürk Sorgun Gençlik Derneğimizi ziyaret ederek birlikte gençler için yapabileceğimiz faaliyetler hakkında konuştuk ve bazı planlamalar yaptık. Nazik ziyaretlerinde dolayı Mehmet Fatih Kanoğlu ve Ayşe Aslantürk hocamıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.