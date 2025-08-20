Genç Kızılay Yozgat İl Başkanı Osman Köksal ve yönetimi, Vali Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, Başkan Köksal ve ekibine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında konuşan Köksal, Genç Kızılay’ın gençlere dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını aşılamak; düşünce, dini inanç, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek amacıyla faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Köksal, ayrıca gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, yurdunu ve milletini seven sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak; gönüllü Kızılaycılar kazandırmak ve Kızılaycılık ilkelerini yurt içi ve yurt dışında yaymak için çalıştıklarını ifade etti.