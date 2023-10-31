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Yozgat Genç İHH İl Başkanı Betül Yüce, “Yürüyüşte parkın kulesine çıkıp Filistin ve Türk Bayrağını asarak nihayete erdirdik” dedi.

Başkan Yüce yaptığı açımlamada, “Vakıf binamıza geçerek Gazzeli kardeşlerimiz için okumuş olduğumuz Fetih surelerini bağışlayarak dualarda bulunduk. Daha sonra eski diyanet işleri başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in “Gençler İçin Gazze ve Filistin” başlıklı dersini dinleyerek programımızı tamamlamış olduk. Amacımız bir avuç genç kardeşimizle de olsa duruşumuzu belli etmektir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadisi şerifinde, Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir buyurmuştur. Bizler bu hadisi şerifte de belirtildiği gibi imanın en zayıf derecesi olan kalbimizle buğz ederek yetinmemek adına bu tarz eylemleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Zulme uğrayan kardeşlerimiz için sadece naktî yardım bağışları vakfımız aracılığıyla ulaştırmakla kalmayıp her zaman onların yanında, zalime karşı dimdik ayakta duran gençler olarak sesimizi duyurmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.