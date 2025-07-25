Gebze, Türkiye'nin önemli sanayi merkezleri arasında yer alır. Şehirde otomotiv, kimya, gıda ve tekstil gibi çeşitli sektörlerde faaliyet sürdüren birçok fabrika ve işletme bulunmaktadır.

Yozgat-Gebze Arası Özel Araçla Kaç Km?

Yozgat-Gebze arası özel araçla yolculukta ortalama 611 Km’dir.

Yozgat-Gebze Arası Özel Araçla Kaç Saat?

Ortalama olarak 6 saat 11 dakika sürmektedir.

Gebze-Yozgat Arası Otobüsle Kaç Km?

Gebze-Yozgat arası otobüs yolculuğu 630 km gibi bir mesafeyi kapsamaktadır.

Gebze-Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat?

Ortalama olarak 8 saat 29 dakika sürmektedir.

Gebze-Yozgat Arası Otobüs Fiyatları Ne Kadar?

Ortalama fiyat aralığı 1.200 TL’dir.