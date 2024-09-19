Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Yozgat genelinde 296 tane şehidin olduğunu ve 387 gazinin yaşadığını söyledi.

“TANK ŞOFÖRLÜĞÜ YAPTIM”

Kıbrıs Gazisi Ali İhsan Baran hayatı hikayesini şu şekilde anlattı: “1953 doğumluyum Yozgat’ın Sağlık köyünde doğdum. 1974’te Kıbrıs Barış Harekatına katıldım. 11 buçuk ay orada kaldım. Tank şoförlüğü yaptım. Tankla savaştım. Bizler Kıbrıs Barış Harekatına katıldığımız için bize gazilik unvanı verdiler. 19 Eylül Gaziler Günü dolasıyla bütün gazilerin gaziler gününü kutluyorum. Sağlıklı günler diliyorum.”

“SAĞ BACAĞIMDAN MERMİ YEDİM”

Güneydoğu Gazisi Hakan Çelik ise, “1973 doğumluyum vatani görevini tamamlamak üzere Kahramanmaraş Elbistan sınırları içerisinde birliğimde askerlik yaparken bir grup PKK ile karşılaştık o çatışmada sağ bacağımdan mermi yedim. O yıllar bir buçuk sene hastanede tedavi gördüm. Şuanda yaşamıma Yozgat’ta devam ediyorum. 19 Eylül Gaziler Gününü kutlarım. Bütün gazi arkadaşlarımın hayırlı günler dilerim” ifadelerini kullandı.

“TEREDDÜT ETMEDEN MEYDANA ÇIKTIM”

15 Temmuz Gazisi Burak Tetik, “1984 yılında Yozgat’ın Akyamaç köyünde doğdum. 15 Temmuz gazisiyim. O gece Cumhurbaşkanımızın meydanlara çağırmasını duydum ve tereddüt etmeden meydanlara çıktık. Vatanımızın birliği, bütünlüğü, geleceğimiz ve çocuklarımız için hiç tereddütsüzdür meydanlara çıktığımızda hainlerin inanılmaz derecede katliamlarını gördüğümüzde bizler bir Suriye, Irak olayına dönmemesi için elimizden gelen mücadeleyi verdik. Rabbime şükürler olsun. Nasıl Malazgirt savaşında bu millet büyük bir fedakarlıkla orada vatan topraklarını bizlere bıraktılarsa, Çanakkale savaşında da aynı şekilde ecdadımız doğu ve güneydoğuda askerlerimiz, polislerimiz vatan kahramanlarımız bu toprakları her daim savundular savunmaya da devam ediyorlar. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bu millet bu hainlere ve dış güçlere geçit vermedi. Mesele vatansa hiç tereddütsüz canlarını feda edecek kahramanlarımızın olduğunu unutmuşlar ülkemiz, bayrağımız için canımız feda. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bütün gazilerimizin gaziler günün kutluyorum. Bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun, rabbim ailelerine sabırlar versin” dedi.

“GÜDÜMLÜ FÜZE YEDİM”

2022 tarihinde Pençe Kilit Operasyonunda güdümlü füze saldırısı sonrasında gazi olduğunu belirten Pençe Kilit Gazisi Turgay Uçar, “Yüzümün sol kısmını kaybettim. Beyin kanaması geçirdim. Beynimde halen 3 tane şarapnel parçası duruyor. Güdümlü füze yediğim tarih sabah saat: 06.20 sularında güdümlü füze attılar bana. 3 silah arkadaşımı kaybettim. Birisi helikopterle kafa kafaya vererek şehit düştü. Bu vatan öyle kolay bir şey değil kolay kolay alamazlar elimizden. Bu vatan hepimizin bizler burada olduğumuz sürece bu vatan bizimdir. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizin günlerini kutluyorum” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR PKK GRUBU VARDI”

Güneydoğu Gazisi Mahmut Demir, “1993-1994 Terörle Mücadele Operasyonunda Kuzey Irak’ta her iki bacağımdan vurularak gazi oldum. Sabah saatlerinde çatışmaya girdik karşımızda büyük bir PKK grubu vardı o çatışmada pusuya düştük. Çatışmada her 2 bacağımdan vuruldum. 19 Eylül Gaziler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇATIŞMADA PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜK”

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz ise, “Güneydoğu gazisiyim. 2005 yılında Şırnak Beytüşşebap’ta sabaha karşı çıkan bir çatışmada pusuya düşürülüp sol kolumdan yaralandım. Tedavim bittikten sonra Yozgat Valiliğinde hizmet etmekteyim. Aynı zamanda Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği başkanlığını yürütüyorum. İlimiz genelinde 296 tane şehidimiz var. 387 tane gazimizi ikamet etmekte. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah rahmet, hayatta olan gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.