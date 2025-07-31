Sahada çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Arslan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Güne Galericiler Sitesi'nde yapacağımız düzenlemelerle başladık. Esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet vermesi ve vatandaşlarımızın daha güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için bu bölgedeki düzenlemeleri önemsiyoruz. Daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Başkan Arslan, “Galericiler Sitesi’nde yürütülecek çalışmaların, altyapı düzenlemesi, zemin kaplama, çevre aydınlatması, otopark alanlarının yeniden planlanması ve peyzaj çalışmaları gibi birçok başlığı kapsadığı öğrenildi. Çalışmaların etaplar halinde yürütülerek en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor” dedi.

Arslan, benzer düzenleme çalışmalarının ilerleyen süreçte şehrin farklı noktalarında da devam edeceğini belirterek, “Yozgat’ta yaşam kalitesini artırmak, daha düzenli, temiz ve modern bir kent yapısına kavuşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.